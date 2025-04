Este corte do boi turbina músculos e fortalece a imunidade

Esses aminoácidos, como fenilalanina, valina, treonina, metionina, leucina, isoleucina, lisina e histidina, são fundamentais para a formação de músculos, tecidos, hormônios e enzimas. Isso faz do fígado um ótimo aliado para quem quer ganhar massa muscular, sendo especialmente benéfico para idosos, que perdem massa magra naturalmente com o avanço da idade.

Consumir fígado de boi com mais frequência pode trazer ainda outros benefícios, como:

Reduz a inflamação: A vitamina B12 ajuda a aliviar os processos inflamatórios como asma e artrite, pois impede a liberação de substâncias que provocam inchaço e dor, além de melhorar o metabolismo e reduzir a fadiga mental e física.

Ajuda a prevenir a anemia: Rico em ferro, vitamina B12 e ácido fólico, o fígado contribui para a produção de glóbulos vermelhos, ajudando a prevenir e combater a anemia.

Fortalece o sistema imunológico e faz bem para a visão: A vitamina A, encontrada em grande quantidade no fígado, fortalece as defesas do corpo, melhora a visão e previne problemas como a cegueira noturna.

Beneficia pele, unhas e cabelo: O fígado contém cobre, selênio e zinco, que são essenciais para a saúde da pele, unhas e cabelos. O cobre atua na produção de colágeno, o selênio mantém a tireoide equilibrada, e o zinco fortalece o sistema imunológico e os tecidos do corpo. Além disso, a vitamina A também ajuda a manter a pele saudável.