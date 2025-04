Arsenal trucida o Real, e Ancelotti vive um de seus piores momentos

O Real Madrid tem o melhor goleiro do mundo. Mas isso não basta, quando ele está mal acompanhado na linha defensiva e o time vive um momento de incrível fragilidade. Depois de perder do fraco Valencia na Liga espanhola, o Real Madrid levou um sonoro 3 a 0 do Arsenal, pela partida de ida da Liga dos Campeões da Europa.

São, agora, nove jogos seguidos levando gols - 17 sofridos no período, que já dura um mês e meio. É um dos piores momentos de Carlo Ancelotti na segunda passagem pelo Real Madrid, e esquentam, aqui no Brasil, as especulações sobre um possível assédio de Ednaldo Rodrigues ao técnico italiano. Por mais que o nome de Jorge Jesus apareça com força no noticiário, é claro que uma demissão de Ancelotti mudaria todo o cenário de definição do próximo técnico da seleção brasileira.

No jogo desta terça, em Londres, o Real Madrid teve suas chances em contra ataques, duas delas claras com Mbappé, quando o placar ainda estava empatado. De todas as maneiras, o Arsenal foi dominador de quase toda a partida e construiu o resultado com méritos.