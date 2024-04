Vermelho, caipira, light ou orgânico: existe diferença entre tipos de ovos?

Rico em proteínas e vitaminas, o ovo é um alimento muito nutritivo que garante saciedade, ajuda na formação dos músculos, protege os olhos e ainda favorece o funcionamento cerebral. Mas, existe uma quantidade ou tipo ideal para consumir?

Muitos especialistas dizem que uma unidade por dia não faz mal à saúde, exceto para quem possui colesterol alto. Neste caso, é aconselhável conversar com o médico.

Cor do ovo influencia nutrientes?

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cor da casca do ovo não tem relação com as características do alimento.