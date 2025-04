7 atitudes simples e práticas para reduzir o desperdício de alimentos

Agora vamos para algumas ações que você pode adotar para evitar o desperdício:

1. Antes de ir ao supermercado, olhe o que tem na sua casa de alimentos perecíveis. Evite fazer estoque de produtos que têm validade curta.

2. Faça um planejamento de quando você vai consumir os alimentos, sempre respeitando a validade. Vamos supor que na sua geladeira tem alface e repolho. Priorize consumir o alface primeiro, já que ele estraga mais rápido, e só depois utilize o repolho.

3. Organize as compras, o que está para vencer precisa de um destaque. Então, tire da gaveta e coloque na prateleira de cima. Assim, quando abrir a geladeira você saberá que aquele alimento precisa ser consumido.

4. Se você mora sozinho ou com no máximo uma pessoa, pense em ir ao supermercado com uma frequência maior, assim não precisa estocar alimentos e consegue consumir a comida sempre fresquinha.

5. Na hora da compra, se tiver algum alimento na promoção, não adicione simplesmente o alimento no carrinho. Pense em substituir por outro semelhante que já pegou da mesma categoria. Exemplo: se você pegou um mamão e depois viu que a manga está em promoção, compre só a manga.