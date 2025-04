Bichinhos nas embalagens de alimentos: por que surgem e como se livrar

O menu da semana está montado e você decide cozinhar um pouco de arroz e feijão para adiantar as refeições. Aí vem o pesadelo: ao abrir o pacote com os grãos, você se depara com um (ou mais) bichinhos andando por ali.

Se isso já aconteceu na sua cozinha, fique tranquilo: os chamados carunchos são uma praga urbana bastante comum em alimentos. Além do arroz e do feijão, é comum surgirem também na farinha de trigo, no grão de milho, no achocolatado, no macarrão, em chás e até biscoitos. E eles aparecem mais nos meses mais quentes do ano, pois é quando os insetos encontram um ambiente mais favorável para reprodução e desenvolvimento.

Como eles param lá dentro?

A infestação em grãos é muito comum especialmente por conta do armazenamento precário dos produtos em toda a cadeia de produção. Ou seja, desde o estoque do produtor até o depósito onde eles são armazenados pelo supermercado, são inúmeras as oportunidades que os insetos encontram para entrar e proliferar.