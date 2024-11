Lavar o arroz antes de cozinhar é necessário? Nutricionistas respondem

Ao ser polido, o grão é higienizado, o que torna ainda mais sem sentido lavar o arroz antes de cozinhar. Até porque, o arroz cru não é um ambiente propício para a instalação e proliferação de bactérias. Além disso, o calor do cozimento elimina micro-organismos prejudiciais à saúde presentes no grão.

Vale lembrar também que bactérias não são totalmente eliminadas com o passar da água nos alimentos. É uma falsa sensação de que estaríamos limpando o arroz ao lavá-lo.

Lavar o arroz também não o deixa menos calórico

Apesar de poder haver perda de alguns nutrientes na lavagem, o arroz não perde amido, já que a substância faz parte da estrutura do grão — assim como também está presente na batata ou no trigo. O amido é um carboidrato simples, de onde vem a energia (calorias) para nosso organismo.

E a contaminação por arsênio?

No ano passado, disseminou-se a ideia de que o arroz poderia causar envenenamento. O motivo seria a grande quantidade de arsênio presente nos grãos, mas, segundo especialistas, não é bem assim. O arroz consumido no Brasil tem arsênio em quantidades baixas, insuficientes para causar preocupação com problemas de saúde. No Brasil, a Anvisa limita a 0,3 mg/kg a quantidade do elemento no cereal vendido.