Veja 7 fontes de carboidratos com mais fibras que o arroz integral

Uma alimentação abundante em fibras traz diversos benefícios para a saúde. Incluir frutas, vegetais, grãos integrais, feijões, nozes e sementes pode reduzir o risco de uma série de doenças.

"São claros os bons resultados (das fibras) no tratamento e prevenção da obesidade, do diabetes, na redução de doenças cardiovasculares e incidência de alguns tipos de câncer", fala Sérgio Alexandre Liblik, gastroenterologista e professor da Escola de Medicina da PUC-PR.

As fibras ainda são aliadas da saúde intestinal, promovendo a eliminação de resíduos e toxinas, além de ajudar a reduzir o colesterol. Também prolongam a digestão, aumentando a saciedade e estabilizando os níveis de açúcar no sangue, o que pode auxiliar no controle de peso.