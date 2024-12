Arroz branco e macarrão são inimigos da alimentação saudável?

Um estudo de 2018 e publicado no periódico The Lancet, que incluiu mais de 15 mil pessoas nos Estados Unidos e 432 mil pessoas ao redor do mundo, defende o velho ditado de que moderação é a palavra-chave.

Os pesquisadores descobriram que, em média, as pessoas cujas dietas incluíam quantidades moderadas de carboidratos (50% a 55% das calorias) viveram cerca de quatro anos a mais do que quem fazia dietas com baixo teor de carboidratos (menos de 40% das calorias dos carboidratos), e um ano a mais do que pessoas com alto consumo de carboidratos (mais de 70% das calorias).

Entretanto, não é só o carboidrato que macarrão e arroz têm em comum. No quesito nutrição, eles também têm valores muito parecidos. Porém, é a forma como a pessoa ingere esses alimentos que influencia na saudabilidade de cada um.

Modo de preparo faz toda a diferença

A maneira como a dupla chegará ao prato pode transformá-los em verdadeiros vilões —não por causa deles, mas pelos acompanhamentos.

"No caso do macarrão e arroz, ao se utilizar ingredientes industrializados, como temperos ou molhos prontos, a receita acaba se tornando mais prejudicial à saúde. Mas é possível enriquecer a receita nutricionalmente com temperos caseiros e ervas naturais, como azeite, alho, cebola, açafrão, manjericão, tomilho", diz Luciana Barbiere, mestre em ciências pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), especialista em doenças crônicas pelo Hospital Israelita Albert Einstein.