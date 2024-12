Pode tomar whey protein com leite ou fruta? Veja formas de preparar

Misturado com leite, frutas, em cima da panqueca ou até mesmo no meio de um pão de queijo. Nas redes sociais, não faltam ideias de como preparar receitas com whey protein, suplemento feito da proteína do soro do leite e que é muito usado por quem pratica atividade física intensa.

As misturas surgem como alternativa para as pessoas que enjoaram de dissolver o whey na água. Mas será que existem ingredientes mais indicados e outros que não devem ser misturados com o suplemento?

De acordo com Rafael Longhi, professor de nutrição esportiva, não existe um ingrediente que, ao ser misturado com o whey, seja capaz de diminuir seu valor nutricional.