Déficit calórico funciona para emagrecer, mas tem pegadinhas

Uma forma de evitar isso é utilizar tabelas de alimentos com as calorias na sua respectiva medida caseira, como a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) para ajudar no cálculo da quantidade de calorias provenientes dos alimentos. Esses valores também podem ser calculados por meio de softwares nutricionais, utilizados pelos profissionais de nutrição, ou por aplicativos de celular.

Imagem: iStock

O que pode influenciar nossas necessidades diárias?

O corpo humano gasta cerca de 70% da energia para manutenção das funções vitais do organismo. Isso inclui atividades como respiração, batimentos do coração e funcionamento do cérebro. Então, mesmo quando dormimos, estamos gastando energia.

Junto a isso, o corpo pode gastar energia com atividade física ou para trabalhar —e as variáveis disso são grandes. Se o seu trabalho for do tipo que te deixa sentado praticamente o dia inteiro, ou se ele é mais dinâmico e exige horas em pé ou caminhando de um lado para o outro, vai fazer diferença em quantas calorias você consome. A mesma coisa acontece com os exercícios: dependendo da intensidade e frequência, o gasto também será maior ou menor.

Como já dito, as necessidades energéticas entre homens e mulheres também são diferentes, pois muitos fatores específicos dos gêneros estão envolvidos, incluindo a composição corporal. Idade e altura também são fatores que devem ser levados em consideração. Com o avançar da idade, por exemplo, pode haver perda de massa magra, o que leva a uma menor necessidade energética.