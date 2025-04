Já comeu edamame? 'Parente' do feijão é boa fonte de proteínas

119 calorias

11,9 g de proteína

5,2 g de fibras

15 mcg de vitamina A

6 mg de vitamina C

0,1 mg de vitamina B

O alimento que é da mesma família do feijão fornece ainda ômega 3 e ácido fólico.

4 benefícios do edamame

Bom para a visão e a imunidade

A vitamina A é importante para a visão, as do complexo B participam da geração de energia para organismo e a vitamina C dá uma força às defesas do corpo. A intensa ação antioxidante desse nutriente ajuda a reduzir a ação dos radicais livres que provocam o envelhecimento precoce.

Ajuda no ganho muscular