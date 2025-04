Quer um coração saudável? Aposte nesses 6 alimentos poderosos

Segundo a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Culpa, muitas vezes, de hábitos adquiridos ao longo da vida e que nos deixam com pressão arterial alta, diabetes, peso e circunferência abdominal acima do indicado, entre outros fatores. Uma alimentação saudável, no entanto, tem o poder de ajudar a virar esse jogo —lembrando que a dieta combinada com exercícios físicos pode potencializar ainda mais esse benefício.

Aposte nos alimentos a seguir para seu coração trabalhar ainda melhor.

1. Alho: Além de dar mais sabor à comida e contribuir para usar menos sal, o alho tem um composto chamado alicina, que pode ajudar a baixar o colesterol e reduzir o risco de infarto. O ideal é consumir até 10 g por dia (cerca de três dentes grandes) ou até 6 g se for em pó.