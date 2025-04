Campinho de Neymar vira realidade: Santos entregou de vez o comando?

Ontem, Neymar publicou em seus stories no Instagram um campinho com uma formação curiosa do time do Santos. O post logo foi apagado, mas como sabe todo habitante do século XXI, o print é eterno. Ficou a pergunta: o que ele estava tentando fazer, rabiscando toscamente aquela imagem, alterando a formação da equipe que vinha atuando pelo Peixe?

Eis que surge uma explicação.

Segundo matéria do colega Lucas Musetti, o Santos está treinando nesta tarde de quinta-feira (24) com a formação "vazada" por Neymar, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no domingo.