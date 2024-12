Quem não se exercita pode usar creatina e whey protein? Tem benefícios?

Pessoas que buscam a redução de peso devem limitar o consumo de calorias, e o whey pode ajudar muito nesse contexto, por ter baixo valor calórico. O suplemento é uma opção prática para um lanche intermediário —basta misturar na água.

Quando tomamos whey protein, temos um aumento na produção de colecistoquinina (CCK) e GLP-1, hormônios relacionados à digestão e saciedade. Isso inibirá a liberação de grelina (hormônio da fome). Desse modo, você chega com menos fome no horário do jantar.

Minimiza a sarcopenia em idosos

Laino explica que a sarcopenia é muito comum em idosos e o problema ocorre devido à diminuição do tamanho das células musculares, levando a uma diminuição da massa magra e força muscular. Neste caso, o whey protein pode ajudar no aumento do consumo de proteínas, que costuma diminuir nessa fase da vida, colaborando para prevenção ou tratamento da sarcopenia, principalmente se junto o idoso praticar atividade física.

Tipos de whey protein

É possível encontrar no mercado três versões do suplemento, e isso pode gerar confusão na hora de comprar. De forma simples, os tipos de whey protein são: