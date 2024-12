'Bebia para não pensar em merda': Adriano narra depressão após morte do pai

Seu desempenho em campo já não era mais o mesmo e seus momentos de "danone" (como ele se refere ao álcool) eram cada vez mais frequentes. "Me afundei mesmo, 'xará'. Na época eu não sabia, mas eu tinha entrado em depressão", afirma Adriano, no livro.

Eu não tinha ânimo para acordar cedo e ir treinar com vontade, cara, que dirá fazer as outras coisas que você precisa fazer fora do clube: comer direito, dormir bem, descansar e, principalmente, pegar leve na cachaça. Minha única preocupação era beber e ir pra balada. Essa rotina não me deixava feliz, ao contrário do que muita gente imagina. As pessoas confundem as coisas até hoje. Acham que a gente é bagunceiro porque é pilantra mesmo, cabeça de bagre, sem vergonha. Não, cara. Beber era a única forma que eu encontrava para não ficar pensando merda em casa.

'Não gosto nem de lembrar'

Durante toda a leitura, a impressão é de se estar sentado, conversando com ele em um quiosque na Barra da Tijuca ou em sua casa em Búzios — dois ambientes muito presentes no livro e que fazem parte de sua rotina hoje.

Com um papo tão direto e sem tabus, não tem como não sentir empatia: o Imperador aguentou muito e ainda foi simpático. Quando foi deixado fora do time que disputaria a Champions League, Adriano se fechou ainda mais.

"Meu poço não tinha fundo, negão. (...) Eu me afundei numa depressão braba, cara. Foi feio mesmo. Minha família percebeu e ficou perto de mim." Dona Rosilda e dona Vanda, sua mãe e sua avó, tiveram — e ainda têm, ele deixa claro— papel importante no sucesso e recuperação do jogador.