Não curte Carnaval, mas se sente mal por perder a folia? Veja como lidar

Situação remete à "fomo", sigla para Fear Of Missing Out, ou medo de estar perdendo algo.

Se sentir deslocado. Muitas vezes, não gostar da festa pode gerar uma sensação de não pertencimento.

Se observe. Segundo especialistas, melhor caminho é não forçar e aprender a respeitar sua própria vontade.

Não é um problema, mas pode ser. Sentir-se mal durante o Carnaval não significa problemas psicológicos, mas é preciso analisar se isso está inserido em um contexto mais amplo.

Como lidar

Se você faz parte do último grupo, saberá bem qual é a sensação. Tudo começa umas semanas antes do Carnaval, quando amigos, familiares ou cônjuges lançam um convite para ir em algum bloco ou evento relacionado à festa. Depois de responder falando que "acha que rola", conforme o evento se aproxima a preguiça acaba vencendo e, no fim, você arranja uma desculpa para ficar em casa ou fazer alguma outra coisa.