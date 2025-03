Por que algumas pessoas se lembram dos sonhos e outras não?

Cada participante recebeu um gravador no qual, todos os dias, ao acordar, tinha de dizer se havia sonhado ou não, se achava que havia sonhado, mas não conseguia se lembrar, ou descrever o sonho, se conseguisse se lembrar. Os participantes também usaram um relógio de pulso de monitoramento do sono que detectou a duração, a eficiência e os distúrbios do sono.

Além disso, no início e no fim do período de registro dos sonhos, os participantes foram submetidos a testes psicológicos para determinar aspectos como níveis de ansiedade, interesse nos sonhos, propensão à divagação mental (desvio da atenção da tarefa em questão para reflexões internas) e testes de memória e atenção seletiva.

Influência da personalidade e dos padrões de sono

A recordação de sonhos, definida como a probabilidade de acordar de manhã com impressões e lembranças de uma experiência de sonho, apresentou uma variabilidade considerável entre os indivíduos, influenciada por vários fatores.

O estudo revelou que participantes com uma atitude positiva em relação à atividade onírica e tendência a divagar em pensamentos tinham muito mais probabilidade de se lembrar de seus sonhos.

Os padrões de sono também pareceram desempenhar um papel fundamental: indivíduos que tiveram períodos mais longos de sono leve tinham maior probabilidade de acordar lembrando-se do que sonharam.