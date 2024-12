Demência frontotemporal, que Kubrusly tem, muda personalidade e fala

Geralmente, as primeiras alterações que acontecem são nas emoções e no comportamento. O paciente fica sem filtro e se comporta de forma inadequada e constrangedora. Além de apresentar atitudes irresponsáveis, fica indiferente a tudo e se torna incapaz de entender e se colocar no lugar do outro.

Variante semântica da afasia progressiva primária

O paciente perde a capacidade de compreender as palavras e o nome de alguns objetos. Ele esquece, por exemplo, o que é uma vassoura ou um martelo. A pessoa desaprende a falar, troca as palavras e diz frases sem sentido.

Variante não fluente (ou agramática) da afasia progressiva primária

A pessoa tem dificuldade de se expressar por meio da linguagem. Ela entende o que está ouvindo, mas apresenta uma fala "travada". Por fim, a ação se torna tão difícil que o paciente fica mudo —isso já em quadros avançados.

Demência pode aparecer a partir dos 45 anos

A DFT é diferente do Alzheimer, pois não afeta predominantemente a memória. A doença provoca principalmente uma alteração no comportamento —é como se a pessoa mudasse de personalidade.