Como identificar um 'mulherengo' de forma rápida, segundo a ciência

Eles são bons de lábia e mentem

Imagem: Getty Images

O segredo dos cafajestes, segundo a antropóloga, é ter aprendido precocemente o que as mulheres querem. Com isso, demonstram fidelidade e, às vezes, convencem que são até mais leais do que os outros homens. "As mulheres dizem que querem o homem fiel, em primeiro lugar, então elas jamais ficariam com um cafajeste se soubessem que ele é um."

Identificar um homem desse pode ser desafiador, mas alguns comportamentos e sinais podem indicar que ele tem um feitio suspeito. Alguns sinais para se observar incluem:

Comportamento excessivamente encantador: ele pode ser muito charmoso e fazer elogios rápidos, tentando conquistar a atenção de várias mulheres ao mesmo tempo.

Histórico de relacionamentos superficiais: frequentemente, ele tem várias "amizades" ou "relacionamentos rápidos", mas sem compromisso real.