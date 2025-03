Sem feriado, fim de semana ou férias: é possível morrer de tanto trabalhar?

Dependência química em álcool, cigarro, cafeína e drogas estimulantes.

Trabalhar 60 horas ou mais por semana também eleva em 40% o risco de se desenvolver a longo prazo doenças crônicas, como diabetes, asma, artrite e câncer.

Sinais para se prestar atenção

Algumas pessoas podem ignorar os sintomas ou achar que não têm tempo para cuidar da saúde, e é aí que o risco de sofrer um mal súbito dispara. É o que acontece com frequência no Japão, onde são altos os índices de mortes por excesso de trabalho, chamado de "karoshi". Essa palavra se refere a óbitos de empregados expostos a muita pressão no meio profissional.

Mas há outros fatores na lista do que contribui para esse tipo de fatalidade: