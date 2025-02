Tem necessidade de agradar? Como parar de dizer 'sim' para tudo?

Quando ficamos muito responsivos, agindo o tempo todo com objetivo de agradar ao outro, sem nos darmos conta do que realmente queremos, não são apenas os limites do que é bom ou ruim na relação que se apagam, mas principalmente os próprios limites.

É comum essa pessoa não saber do que ela gosta e do que não gosta, do que faz bem ou mal a ela, do que é bom ou ruim. Ela perde a capacidade de realizar julgamentos importantes para sua vida. É como se ela sempre precisasse do olhar do outro, do julgamento do outro para decidir sobre a própria vida, as próprias vontades e desejos. "A pessoa vai gradualmente se aniquilando e criando situações sociais, emocionais e financeiras com as quais não consegue lidar com o passar do tempo. Isso pode causar transtornos somáticos, ou seja, o adoecer. Muitas vezes, a doença é um simples 'não' que a pessoa não conseguiu verbalizar", observa Leite.

Como aprender a dizer 'não'

Entenda que dizer "não" não tem nada a ver com falta de amor. Pelo contrário, quem ama diz "não" para proteger a relação, a si mesmo e o outro;

Você pode, sim, ser uma pessoa que tem limites, e ter limites é bom! São os limites que tornam você uma pessoa única e autêntica;