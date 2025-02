Quando amar demais é um problema: os sinais da codependência emocional

A codependência emocional é marcada por um vínculo disfuncional em que uma pessoa depende excessivamente da outra para sua autoestima, bem-estar e identidade. Diferente de uma relação saudável, que envolve equilíbrio entre dar e receber, a codependência faz com que a pessoa mantenha o vínculo a qualquer custo, aceitando até mesmo migalhas de afeto. Larissa Fonseca, psicóloga clínica e membro da SBP (Sociedade Brasileira de Psicologia)

A relação desproporcional da codependência, segundo as especialistas consultadas por VivaBem, pode começar com sinais sutis que, com o tempo, evoluem para dinâmicas prejudiciais, causando impacto emocional em uma ou ambas as partes do casal.

Os sinais de uma relação codependente

Segundo Fonseca, os sinais de um relacionamento codependente podem ser difíceis de identificar, pois muitos padrões parecem normais no início. Em alguns casos, a dinâmica se confunde até com relações narcisistas, mas o ponto central é a dependência emocional extrema.

"A pessoa sente que só pode ser feliz ao lado do parceiro e desenvolve um apego excessivo. Cada casal tem sua dinâmica, mas alguns comportamentos indicam essa dependência, como a necessidade constante de agradar, a falta de interesses fora do relacionamento e a dificuldade de tomar decisões sem a aprovação do outro."

A psicóloga aponta que também é comum sentir-se responsável pelas escolhas do parceiro, ter medo de expressar opiniões para evitar conflitos, apresentar baixa autoestima e tolerar comportamentos abusivos.