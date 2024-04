"Eu estava no fundo do poço", disse o atacante Richarlison em seu retorno à seleção brasileira neste ano. Na ocasião, o jogador se referia à importância que a terapia teve em sua vida após a Copa do Mundo de 2022.

Falar sobre saúde mental no futebol não é cômodo para muitos atletas, dirigentes e técnicos. A opinião de Richarlison foi até tida como corajosa por Ange Postecoglou, seu técnico no Tottenham, da Inglaterra.

"A gente sabe o preconceito que tem, eu mesmo tinha esse preconceito", comentou o atacante, que assumiu ter precisado chegar ao limite da depressão para buscar ajuda.

Até há pouco tempo, a seleção brasileira não tinha psicólogos em sua comissão técnica. O treinador na última Copa, Tite, chegou a dizer que sua comissão conseguia lidar com as questões de saúde mental do grupo sem um profissional da área. Mas as coisas parecem estar mudando. Em março deste ano, Marisa Santiago, psicóloga do Bahia, acompanhou a delegação nos amistosos.

Para entender se os clubes da elite do futebol masculino nacional seguem esse caminho, VivaBem fez um levantamento inédito com os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado você confere na reportagem a seguir.