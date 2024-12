'Desci rua com carrinho, bati a cabeça e tive parte do crânio retirada'

Devagar, comecei a trabalhar, me mudei de São Paulo para a Bahia e graças a Deus não tenho do que me queixar. Eu tomo anticonvulsivo desde o período do acidente, é raro eu ter dor de cabeça e, vez ou outra, sinto latejar, mas não é dor."

Cérebro tem que inchar à vontade

O neurocirurgião Anderson Rodrigo Souza, cofundador do CEM (Centro de Excelência em Medicina) de São Paulo, foi quem atendeu Eduardo após os procedimentos em Barueri. Ele disse que a pancada na cabeça do corretor fez o cérebro inchar. É um processo natural que precisa ocorrer, por isso a necessidade de tirar uma parte do crânio.

"O cérebro fica dentro de uma 'caixa'. Quando começa a inchar, o osso não deixa. Se aumentar muito a pressão dentro da cabeça, o sangue não chega ao cérebro e ele entra em sofrimento. Então é feita a craniectomia descompressiva", explicou.

Mas nem sempre o procedimento é necessário. Tem sensores que medem direta e indiretamente a pressão dentro da cabeça. Dependendo do valor, não há necessidade de tirar a calota craniana.

Pele precisou ser esticada

A falta do osso faz a pele encurtar com o tempo, afirma o médico. Quando Eduardo colocou uma nova prótese com Souza, a pele havia ficado muito tensionada, então a solução foi usar expansores.