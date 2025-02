Ficar entediado faz bem? Conheça o lado bom de não fazer nada

"A armadilha está em tentarmos nos distrair da sensação incômoda do tédio, e não em nos proporcionar alguma atividade de qualidade. É como se fosse tentar se distrair do problema, mas não buscar uma solução", afirma Fonseca. Logo, o tédio é percebido como um útil e mobilizador incômodo, que independe do engajamento em atividades, já que, mesmo quando ativos, sentimo-nos desconfortáveis quando estamos entediados.

Muitas vezes, na opinião da psicóloga, a urgência em acabar com o tédio vem da falta de autoconhecimento e de habilidades para lidar com as emoções. "Por que não consigo ficar só, com meus pensamentos? O que pode vir de ruim que estou fugindo? Será que estou evitando olhar/pensar/sentir sobre algum desconforto na minha vida? E, se sim, como vou resolver esse incômodo, se sequer consigo reconhecê-lo?", questiona?

Além disso, essa necessidade de acabar com o tédio pode vir também de uma cultura que defende que temos de ser produtivos o tempo todo e há algo de ruim, desprezível ou vergonhoso em não fazer nada. "Mas, vale lembrar, produzir o tempo todo simplesmente não condiz com as necessidades básicas do nosso organismo", enfatiza.

Entediado, como extrair algo bom?

Imagem: iStock

Para especialistas, acabar com o sentimento de tédio não é possível, nem mesmo é saudável para o nosso amadurecimento emocional. "Gosto mais da ideia de se acolher e aceitar o tédio, para então transformar esse sentimento saudável, que tem razão de ser", diz Patrícia Cotton, pesquisadora sobre o ciclo do tédio.