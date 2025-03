Vigorexia: conheça os perigos da obsessão pelo corpo forte e musculoso

Treinar traz diversos benefícios à saúde, mas o excesso de exercícios para alcançar o "shape" ideal pode se tornar uma armadilha perigosa chamada vigorexia. Esse transtorno é causado por uma distorção de imagem. Nele, a pessoa nunca está contente com a forma física e investe em uma rotina pesada, com várias horas de treino, e uma alimentação restrita para tentar melhorar.

O indivíduo se vê no espelho sempre mais magro e com menos definição muscular do que gostaria. Mesmo que os amigos e pessoas próximas afirmem que ele já está forte o bastante, o vigoréxico não enxerga a si próprio como tal e continua inseguro e abalado, buscando resultados.

Embora a vigorexia seja mais prevalente em homens, devido à ênfase cultural na musculatura masculina como símbolo de força e virilidade, também pode afetar mulheres, representando cerca de 20% dos casos, segundo especialistas ouvidos por VivaBem.