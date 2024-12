Parece filme, mas não é: hospital abre laboratório supertecnológico em SP

Imagine a seguinte cena: um funcionário do hospital vem, dá aquela picadinha dolorida no seu braço e coleta seu sangue. Depois, a amostra é inserida em um pequeno "túnel" e, em menos de 10 segundos, chega diretamente no laboratório. Parece coisa de filme, mas não é. A tecnologia faz parte de um novo laboratório de análises clínicas inaugurado em novembro, em São Paulo.

O Hospital Sírio-Libanês apostou no uso de inteligência artificial e no alto nível de automatização — dispensando quase todas as intervenções manuais. De acordo com a instituição, o parque tecnológico está entre os mais modernos e avançados da América Latina.

VivaBem visitou o local e acompanhou cada etapa do laboratório, que fica na Bela Vista, zona sul de São Paulo.