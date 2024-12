TikTok e Instagram prejudicam cérebro; os benefícios de trocá-los por livro

Mas o uso prolongado das redes sociais pode ter efeitos prejudiciais nestes aspectos. Isso siginifia que o consumo excessivo está ligado à diminuição da capacidade de atenção, ao aumento da impulsividade e, em alguns casos, a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.

Para alcançar o desenvolvimento saudável do cérebro, somente a leitura oferece benefícios sólidos e sustentáveis, por isso, é fundamental que crianças e adolescentes cultivem esse hábito, deixando de lado o uso das mídias sociais. Então, sabendo tudo o que sabemos: ainda seremos preguiçosos demais para deixar nossos celulares na gaveta e abrir aquele livro que nos espera na mesinha de cabeceira? Como disse Cícero, “uma casa sem livros é como um corpo sem alma”.

Carmen de Labra Pinedo, Profesora Titular de Universidad en el Área de Fisiología, Universidade da Coruña

