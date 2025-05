Se sente uma fraude? Entenda o que pode levar à síndrome do impostor

De acordo com Stanley Rodrigues, neuropsicólogo pelo Hospital Albert Einstein, o problema começa a afetar outras partes da vida do indivíduo, podendo provocar em algumas situações casos de burnout, mudanças no comportamento e relações no dia a dia. Além disso, pode gerar uma crença limitante, em que a pessoa sempre acha que é uma fraude, que não tem competência ou que alguém é melhor para determinada demanda de trabalho.

Autossabotagem

Um dos sinais mais frequentes para quem sofre com a síndrome do impostor é a autossabotagem. Normalmente a pessoa adia ou até recusa promoções no trabalho, pelo simples fato de não acreditar que vai dar conta de determinado cargo ou função.

Mas não pense que a procrastinação ou autossabotagem sozinhas são necessariamente a síndrome. Muitas vezes, elas estão presentes no transtorno, mas também podem ocorrer em situações isoladas e nem por isso você sofre com o problema.

O que deve ser levado em consideração é se episódios como recusar certas promoções, reuniões, tarefas e outras atividades são adiados com frequência. E se o indivíduo não reconhece conquistas adquiridas ao longo da vida por mérito próprio, seja no lado pessoal ou profissional. Esses são alguns dos sinais de alerta para procurar um tratamento ou se abrir com alguém de confiança.

Sintomas mais frequentes da síndrome do impostor