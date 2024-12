'Pedi para não deixar morrer': Rodrigo Goes faz relato de parto emocionante

"Sou pai de segunda viagem. Nossa primeira filha faz quatro anos em dezembro. A segunda, do fatídico parto, chegou ao mundo no dia 19 de outubro.

A Bárbara (minha esposa), se quisesse, era a candidata perfeita para fazer um parto em casa: ela é atleta, se manteve ativa durante toda a gravidez, tem pouca gordura corporal. Todo mundo falava. Mas somos da área da saúde, e preferíamos fazer tudo no hospital. Ainda bem. Não fosse por isso, ela teria morrido.

Bárbara teve parto normal, com analgesia, e humanizado. Foi tudo bem até o nascimento da Flora. Minha mulher estava de cócoras, comigo a apoiando por trás. A médica pediu para ela levantar com cuidado e ir para a maca, mas sem olhar para baixo, porque tinha muito sangue.

Tudo aconteceu muito rápido. A médica não conseguia estancar o sangramento no quarto e percebeu muito rapidamente que a Bárbara precisava do centro cirúrgico. Chamou o anestesista e a levaram imediatamente.

Eles davam ponto no colo do útero dela, mas como a região estava muito sensível, ele abria. E o sangramento não parava. Não me deixaram entrar na sala de cirurgia com ela, fui seguindo a maca até onde pude. Saí do quarto, vi meu pai e gritei para ele ficar com a nossa filha. Nem deu tempo de explicar o que estava acontecendo.