'Clinicamente morta', mãe acorda e descobre que deu à luz trigêmeas

Médicos fizeram manobras de ressuscitação enquanto Marisa tinha hemorragia. Enquanto o anestesista Ricardo Mora, do hospital texano Memorial Hermann The Woodlands Medical Center, tentava manter seu coração batendo, a especialista em medicina fetal Amber Samuel tentava fechar seu útero para impedir que o sangramento progredisse. Ela ainda recebeu transfusões.

Marisa Christie durante a gravidez das trigêmeas Imagem: Arquivo pessoal

Pulmões e coração artificial. O cirurgião torácico e cardiovascular Stephen Maniscalco foi chamado para colocar Marisa em uma máquina de ECMO — que substitui o funcionamento do coração e dos pulmões enquanto o corpo se recupera. Uma hora depois de seu coração ter parado, era a ECMO que circulava seu sangue.

"Clinicamente morta". Ao veículo, o anestesista contou que Marisa "essencialmente perdeu o que consideramos todo o volume do seu sangue. Nós substituímos todo o sangue dela. Então, por 45 minutos, ela estava clinicamente morta". Médicos consideram um paciente clinicamente morto quando ele é incapaz de seguir respirando e com o coração batendo, o que impede os órgãos de receberem sangue — no caso de Marisa, sem as transfusões que repuseram todo o volume de seu sangue e sem a ECMO, ela não teria sobrevivido.

Útero teve que ser retirado. No entanto, já na UTI, ela começou a sangrar novamente e os médicos levaram a mãe de volta à mesa de cirurgia. Os médicos não queriam ter que submeter Marisa a uma cirurgia grande, especialmente com a hemorragia fora de controle, mas a única forma com que conseguiram parar o sangramento foi tirando o órgão.

Gravidez já havia tido complicação. Marisa recebeu injeções de hormônios para engravidar e acabou à espera de trigêmeas. Durante exames, médicos encontraram um quarto bebê que não sobreviveu — mas estava "roubando" sangue de uma das irmãs com que dividia o saco amniótico. Ela teve que passar por um procedimento para a remoção do falecido, porque o "fluxo inferior de sangue colocou muito estresse no coração do [outro] bebê".