O que é atonia uterina, condição que levou Viih Tube para UTI após o parto

Após dar à luz Ravi, seu segundo filho, a influenciadora Viih Tube precisou ficar na UTI e receber transfusão de sangue. Nesta semana, ela explicou que teve atonia uterina, o que a fez perder muito sangue.

O que é atonia uterina

É a causa mais comum de hemorragia durante e no pós-parto. Ocorre quando a musculatura do útero não se contrai após o parto e, ao contrário, fica frouxa e distendida. As contrações uterinas depois do parto atuam para diminuir o sangramento do puerpério.

Hemorragia é uma das principais causas de morte materna. A mulher perde aproximadamente meio litro de sangue durante e depois de um parto normal. Já no parto por cesariana, a perda é maior, em parte devido ao corte no útero e porque uma grande quantidade de sangue é bombeada para o útero durante a gravidez.