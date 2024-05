Dor de cabeça: como aliviar o problema e quando procurar um médico

Quais remédios tomar para dor de cabeça?

Imagem: iStock

O conselho dos especialistas é evitar consumir remédios sem orientação de um profissional da saúde. Essa medida reduz o risco de usar medicamentos de forma incorreta, utilizar doses maiores do que as indicadas na bula ou provocar reações adversas. Portanto, antes de comprar um remédio para a dor de cabeça, converse com seu médico ou com o farmacêutico.

Para aliviar a maioria das cefaleias que aparecem vez por outra, geralmente são utilizados os anti-inflamatórios não esteroidais), classe que inclui os seguintes medicamentos:

Ácido acetilsalicílico - há contraindicação na gravidez, gastrite ou úlcera do estômago e suspeita de dengue ou catapora;

Paracetamol - ele não deve ser usado junto a outros medicamentos que contenham paracetamol, com álcool, ou em caso de doença grave do fígado;

Ibuprofeno - evite esse medicamento nos casos de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios;

Dipirona - ela é contraindicada durante a gravidez e em crianças com idade inferior a três meses de idade.

Também é necessário ter cuidado com dosagem acima do recomendado, pois isso pode causar problemas mais sérios. O farmacêutico deve orientar qual a dose indicada do medicamento e também o intervalo entre o uso do medicamento.