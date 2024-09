'Sinto como se tivesse uma furadeira no meu crânio; não vivo, só sobrevivo'

Trabalhava como secretária escolar, mas tive de abandonar a função em 2015 e atualmente sou aposentada. Não tenho vida social e nem momentos de lazer com minha família,

A dor me desmotiva a fazer qualquer coisa, sempre que tento assistir a um filme ou jogar um jogo, preciso parar, pois não consigo focar em algo senão a dor.

Karine Lopes

Meu marido é funcionário público e tem tido dificuldade em administrar nossas finanças. Os gastos com minha saúde, que incluem o convênio e medicações caras, custam em torno de R$ 5 mil por mês, fora os gastos com o aluguel de casa, contas, etc. Às vezes não temos de onde tirar.

Sinto falta de fazer coisas que fazia, como trabalhar, dirigir, ser útil e fazer a diferença. A neuralgia do trigêmeo e neuropatia tiraram minha liberdade. Queria ter uma vida, me sentir livre, sem estar presa em uma bolha que não tem saída.

Também me sinto frustrada por não conseguir atingir minhas metas como mãe, esposa e profissional. As doenças trazem um autojulgamento enorme, fazendo eu me sentir um peso para as pessoas que cuidam de mim.