Nunca é tarde para mudar hábitos: 'Perdi 54kg e controlei obesidade aos 48'

Fui a um médico decidida a fazer a cirurgia bariátrica, mas desisti ao conversar com um amigo que também é médico. Ele me alertou que, mesmo com a operação, eu teria de mudar meus hábitos, ou em algum momento voltaria a engordar. 'Se você terá que fazer uma mudança de vida de qualquer jeito, por que não começar isso agora?', questionou meu amigo.

Segui seu conselho e comecei a adotar novos hábitos em novembro de 2021. Na época, estava com 123 kg e 48 anos. Iniciei sem ajuda especializada, fiz uma reeducação alimentar, cortei os doces, refrigerantes produtos industrializados, foquei no consumo de proteína e inseri mais frutas, legumes e verduras no cardápio. Atualmente, faço acompanhamento com nutricionista e nutróloga e quero melhorar a minha relação com a comida, estou aprendendo a comer, o que é diferente de viver para comer.

Imagem: Arquivo pessoal

Procurei uma academia, mas não tinha certeza de que daria certo treinar, pois achava que existia muito preconceito nesse tipo de local. Não é fácil para quem está acima do peso e com autoestima baixa frequentar um ambiente em que muitas pessoas querem o tempo todo passar uma imagem de sucesso, beleza e bem-estar. Mas tive sorte e fui acolhida pelos professores.

A musculação foi um divisor de águas na minha vida, não tinha noção de como fazer uma atividade bem-feita e focada é diferente e traz resultados. Também comecei a fazer caminhadas na rua e em parques, enquanto ouvia músicas e orações.

Durante o processo, machuquei a coluna ao ajudar a minha mãe em um movimento e fiquei 15 dias com dor. Uma quiroprata que era professora de ioga me incentivou a praticar a modalidade para aliviar dores e fortalecer a região lombar. Inicialmente, eu disse que não conseguiria devido à obesidade. Mas ela me encorajou falando que tinha alunas acima do peso que conseguiam realizar todas as posturas.