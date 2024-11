Obesidade afetou saúde e finanças dela: 'Gastava R$ 300 ao dia em delivery'

Imagem: Arquivo pessoal

Durante a gestação, tive hipertensão gestacional, retenção de líquido e pré-eclâmpsia no parto. Fiz o pré-natal e parto pelo SUS, fui tratada pela maioria dos profissionais com respeito e carinho, mas houve alguns episódios em que me senti violada, exposta e constrangida com o despreparo para lidar com grávidas obesas. Para começar, acho um absurdo que as UBSs e instituições voltadas para gestantes de alto risco não tenham balanças que suportem mais de 150 kg.

Eu queria fazer cesárea, mas senti desnecessariamente as dores do parto normal após a médica autorizar a indução, com o meu consentimento, é claro, mas quem não concordaria depois de ouvi-la dizer: "200 kg, florzinha? Por que deixou chegar nesse estado? Você tem muito tecido adiposo, seria melhor parto normal, mas você não tem dilatação, vamos induzir? Não sei como vai ser isso, vou mandar uma foto sua para o anestesista ver se vai dar certo".

Todo o estresse, dor, gordofobia, preconceito e risco que eu e o meu bebê sofremos poderiam ter sido evitados se tivessem respeitado meus direitos como grávida e como pessoa obesa. No fim, meu filho nasceu de um parto cesárea e saudável.

Não consegui amamentar meu bebê

No começo não conseguia segurar meu filho no colo por mais de cinco minutos sem me cansar. A exaustão causada pelas noites mal dormidas e cuidados diários com o recém-nascido são mais difíceis para as mães obesas. Não consegui amamentar meu filho devido às dobras do meu corpo. Amarrava uma fralda de tecido no meu pescoço para dispender o seio e ele conseguir mamar, mas ele sufocava. Tirava o leite do peito com a bombinha e intercalava com a fórmula.