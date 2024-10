Ele perdeu 40 kg ao entender que obesidade é doença, não falta de vergonha

Por que as pessoas descontam as emoções na comida, como Roberto? O ato de comer está fortemente associado à sensação de prazer e conforto. "Aprendemos a comer para saciar a fome, mas também para nos satisfazer. Muitas vezes, usamos essa fonte de prazer para enfrentar outros desconfortos, é o que chamamos de comer emocional", explica Álvaro Cabral Araújo, psiquiatra e pesquisador do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

No comer emocional, a alimentação é usada como uma estratégia de regulação emocional, um recurso para lidar com emoções desagradáveis, como tristeza, ansiedade ou medo. "Quando o comportamento de ingerir alimentos deixa de estar sob o controle da fome e passa a ter a função de evitar sofrimentos, consumimos muito mais do que o necessário para a manutenção de nossa saúde, o que pode resultar em obesidade", afirma Araújo.