Qual relação entre solidão e Parkinson ou outras doenças neurodegenerativas

"Uma ameaça urgente para a saúde". Esse foi o alerta dado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em novembro de 2023 ao anunciar a criação de uma comissão para lutar contra a epidemia da solidão.

Em uma entrevista à BBC News em maio deste ano, o cirurgião-geral Vivek Murthy disse que o impacto na mortalidade de estar socialmente desconectado é semelhante ao causado por fumar até 15 cigarros por dia, e ainda maior do que o associado à obesidade e falta de exercícios físicos.

Além disso, um dos efeitos que mais tem gerado preocupação aos cientistas está na ligação com as doenças neurodegenerativas. Um estudo publicado em outubro de 2023 na revista científica JAMA Neurology revelou uma associação da solidão com o Parkinson, distúrbio neurológico progressivo que afeta principalmente o controle dos movimentos do corpo.