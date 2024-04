Mentir sobre uso, sofrer ao parar: sinais de que você pode estar viciado

"Uma característica corriqueira é a pessoa ter um desejo tão grande que não consegue controlar sozinha. Nesses casos, ela tem grandes chances de estar viciada e deve procurar ajuda", diz Carvalho.

Quantidade cada vez maior

Outra forma de descobrir se você está viciado em algo é acompanhar o quanto aumentou o seu consumo da substância no decorrer dos últimos meses. Isso porque, normalmente, uma pessoa viciada, em um primeiro momento, tende a não notar o seu grau dependência.

Por exemplo, ao mesmo tempo que passa a viver cada vez mais em função do uso do álcool, a pessoa dependente também ingere mais a substância. O mesmo ocorre com quem sofre do vício em tecnologia, que passa a ficar cada vez mais tempo conectado.

Forma de escapar dos problemas

Colocar álcool, drogas, cigarro ou compras como forma de solucionar seus problemas é um indicativo de alerta. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por alguém para findar com a dependência é voltar a pensar que consegue vencer seus problemas sem ter a atitude viciante.