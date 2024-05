Viciados em apostas relatam perdas milionárias: 'Queria deixar de existir'

Assim como Alemão*, que começou a se envolver com apostas aos 14, entre bilhar e caça-níqueis, a chegada das apostas feitas online, geralmente do celular, fez com que os gastos e perda de noção ao jogar aumentasse entre quase todos os presentes no encontro dos Jogadores Anônimos, levando-os a um abismo de vício e dívidas.

"Essa é uma associação muito perigosa, pois o jogador compulsivo já elimina uma grande barreira ao não precisar sair de casa ou do trabalho para ir a uma casa de apostas, já que ele tem isso disponível na palma da sua mão", diz Netto.

As bets estão ficando cada vez mais populares. O levantamento "Raio X do Investidor Brasileiro", realizado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha mostra que:

22,4 milhões de brasileiros usam apps de aposta online (14% da população brasileira);

40% consideram como uma chance de ganhar dinheiro rápido em momentos de necessidade;

22% consideram as apostas online como um tipo de investimento.