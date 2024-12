'Sentia cólica e descobri que meu útero foi perfurado pelo DIU duas vezes'

Não tenho coragem de colocar de novo porque tenho medo de passar pelo mesmo que passei."

O que dizem os médicos

Perfurações não são consideradas erros médicos, diz a ginecologista e obstetra Larissa Cassiano. "São complicações possíveis de acontecer durante a inserção do DIU. Nós, médicos, estamos vendo um aumento de mulheres que usam esse método e, por consequência, também um aumento de histórias de perfurações", explica.

A especialista explica que esse tipo de lesão é mais comum quando o DIU é hormonal. "O insertor faz uma certa pressão na hora da colocação e isso pode favorecer a perfuração."

A hora da colocação é a mais perigosa, avalia o ginecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz Rogerio Felizi. "O músculo do útero é um tecido frágil. Com excesso de força ou colocação inadequada essa lesão pode aparecer."

Além da força na colocação, a anatomia da paciente pode ser outro fator "Como aconteceu duas vezes, com profissionais diferentes, diria que tem mais chances de ser uma questão do corpo do que de um erro médico", diz Cassiano.