Mulher engravidou com DIU e após laqueadura; qual a segurança dos métodos?

Para ter praticamente risco zero de gestação, é preciso seguir exatamente todas as instruções que estão na bula. Por exemplo, tomar o anticoncepcional todos os dias por volta do mesmo horário.

Anel vaginal

Ele promete 99,7% de proteção no uso perfeito, ou seja, se for colocado corretamente e trocado no momento indicado. No uso de vida real, a eficácia é de 91%.

Durante três semanas, o anel libera hormônios que são absorvidos pela vagina. Após esse período, a pessoa deve retirar o contraceptivo e aguardar sete dias para colocar um novo. No intervalo, recomenda-se usar preservativo nas relações sexuais, pois pode haver ovulação.

Adesivo

Sua taxa de proteção no uso perfeito é de 99,97%, e 91% no uso de vida real.