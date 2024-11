Cânceres relacionados ao cigarro levam mais de 50% dos pacientes a óbito

Em relação ao câncer do colo do útero, a letalidade da doença é de 42%. "Vale a pena assinalar, ainda, a contribuição do tabagismo para as alarmantes taxas de incidência e a mortalidade por câncer do colo do útero na região Norte, uma vez que essa doença tem prevenção primária disponível também por meio da vacinação contra o HPV, além de programa de detecção precoce", completa Alfredo Scaff, epidemiologista e consultor médico da Fundação.

Para o câncer de bexiga, a letalidade estimada em homens e mulheres foi de 44% e 43%, respectivamente. "A letalidade é um indicador que impacta na mortalidade da doença, é um reflexo da agressividade dessas doenças e da dificuldade no diagnóstico precoce e no tratamento. Os números analisados e calculados pela fundação são um alerta para a urgência de eliminar o tabagismo. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com a adoção de políticas públicas mais rigorosas", afirma Scaff.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos sete tipos de câncer relacionados ao tabaco analisados na publicação, são estimados:

15.100 casos novos de câncer de cavidade oral em 2024

10.990 casos novos de câncer de esôfago

13.340 casos de câncer de estômago

45 mil de cólon e reto

7.790 casos novos de câncer de laringe

17 mil casos de câncer do colo do útero

11.370 casos de câncer de bexiga

Cigarros eletrônicos são o novo desafio

O câncer representa a segunda maior causa de morte no Brasil, com 239 mil óbitos em 2022, e 704 mil casos novos estimados para 2024, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Os cânceres relacionados ao tabaco analisados neste boletim foram responsáveis por 26,5% das mortes por câncer em 2022. Além disso, representam 17,2% dos novos diagnósticos estimados para 2024.