O que é metanol, substância que pode ter levado turistas à morte no Laos

Substância nociva. A exposição a quantidades significativas de metanol pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

O que aconteceu

Pelo menos seis mortes no Laos. As vítimas são duas australianas, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica, indicaram os respectivos governos. A principal suspeita é que eles tenham se intoxicado com metanol no bar.

Turistas passaram mal após festa. Segundo relatos da imprensa, eles faziam parte de uma dezena de jovens estrangeiros que adoeceram no dia 12 de novembro na cidade turística de Vieng, no noroeste do Laos, após uma noite de festas.

Vítimas foram levadas para a Tailândia. Elas não fizeram o check-out do hostel, o Nana Backpacker Hostel, conforme planejado e foram encontradas doentes no quarto. Depois, foram levadas para a Tailândia para tratamento de emergência.

Duas mulheres que morreram beberam vodca laociana. Duong Duc Toan, gerente do Nana Backpacker Hostel, disse à AP, um dia antes de ser detido, que duas mulheres que morreram participaram de uma rodada gratuita de vodca laociana com outros hóspedes antes de sair do espaço.