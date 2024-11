Ela se emocionou com 'terapia' com o ChatGPT: 'É o Deus da internet'

Casos já chegam ao consultório, diz psicólogo

Para o psicólogo e neurocientista Julio Peres, a prática de usar IA como terapia traz vários riscos, já que as sessões envolvem um processo humano e empático.

No consultório, ele já lidou com pessoas que foram prejudicadas por dicas terapêuticas oferecidas por chatbots. Em um dos casos, um adolescente listou alguns de seus sintomas, solicitou um diagnóstico e o robô forneceu uma resposta com a prescrição de medicamentos.

"Ao compartilhar com amigos, ele obteve o propranolol (medicamento para pressão). Usou superdosagem e ficou por cinco dias na UTI em estado crítico", afirma Peres.

Até mesmo no post de Ana Clara outros usuários comentaram que usam o chatbot com frequência. "Converso mais com ele do que com pessoas reais", escreveu uma pessoa nos comentários do vídeo.

Uma outra criadora de conteúdo, que afirma ter depressão, disse usar a inteligência artificial como terapia de forma recorrente. Inclusive, apresenta um chatbot que interage com o interlocutor por voz.