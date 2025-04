Gente ou máquina? Por que não precisamos de amizades 'de baixa manutenção'

Uma das coisas que mais gosto de fazer no meu trabalho é analisar expressões e termos que usamos de forma corriqueira, às vezes até inocentemente, mas que contribuem para a reprodução de uma cultura acelerada e adoecedora.

Se dez entre dez pessoas com quem conversamos afirmam que estão exaustas, cansadas e querendo ir um pouco mais devagar, por que será que estas mesmas pessoas se acham o máximo quando estão superocupadas?

Ou reclamam de estarem exaustas, quando estão, na verdade, fazendo um autoelogio? Ou ainda olham torto quando algum colega de trabalho diz que está indo embora pontualmente às 18h ou que vai sair mais cedo para buscar um filho na escola?

A ideia de que relações podem ser de baixa ou alta manutenção está para mim nesta mesma seara: a das expressões que contribuem para a naturalização e a normalização do mundo acelerado. E se a gente usa essas expressões sem entender bem por que, estamos sendo cúmplices, mesmo afirmando que gostaríamos de viver em um mundo mais humano e desacelerado.

Vou contar a vocês o que me incomoda nesta expressão.

Para começo de conversa, me incomoda que ela sugira que as relações humanas estão no âmbito da produtividade. Parece que existe uma medida certa ou uma média de energia, tempo e dedicação que seria razoável para todas as relações. E que uma relação que demanda um pouco mais de dedicação seria muito trabalhosa e seria razoável —inclusive— pensar em descartar da sua vida, em nome de sua tranquilidade ou para viver apenas aquelas relações que não dão muito trabalho.