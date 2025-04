Palpitações e falta de ar: por que álcool é gatilho para crises de pânico?

Ataques de pânico são episódios súbitos e intensos de medo ou desconforto extremo que geralmente surgem sem aviso. Muitos gatilhos podem fazer com que uma crise surja, variando de pessoa para pessoa, mas além de geralmente ser causada por situações de estresse intenso, locais fechados ou com muitas pessoas, o álcool também pode desencadeá-la.

Embora muitas pessoas bebam para relaxar ou se sentir mais à vontade socialmente, especialistas alertam que o álcool pode ter o efeito oposto no organismo, sobretudo nas horas ou dias seguintes ao consumo. "O álcool é um inibidor do sistema nervoso central, o que pode funcionar como uma ação inicial à redução da ansiedade. No entanto, conforme o efeito passa, ele tende a trazer uma ansiedade maior do que a pessoa se encontrava antes", fala Henrique Bottura, psiquiatra presidente do IPP (Instituto de Psiquiatria Paulista).

Segundo Bottura, isso pode ser mais comum entre pessoas que já têm ansiedade, já que o álcool pode gerar efeitos no corpo, como batimentos cardíacos mais rápidos, que ativam uma sensação de hipervigilância, sintoma comum dentro do transtorno de ansiedade. "É comum que pessoas com transtorno de ansiedade desenvolvam hipervigilância aos sinais do corpo, interpretando sensações físicas normais (como batimentos acelerados ou tontura) como ameaças, o que pode desencadear um ciclo de medo e culminar no ataque de pânico", diz o médico.