Filmes de terror traumatizam? Como crianças lidam com o medo nos sets

Quando assistimos a um filme de terror, é comum levarmos um tempo assustados: evitamos espelhos, deixamos as luzes acesas e até mudamos o caminho para não passar perto de certos lugares. Agora pense em quem não apenas assiste, mas vive a história — como as crianças que atuam nesses filmes.

Apesar do que possa parecer, nem sempre essas experiências são traumáticas. Na verdade, a indústria cinematográfica tem evoluído bastante nesse sentido. Hoje há mais cuidado e consciência sobre os impactos emocionais que esses papéis podem causar. Com isso, garantir o bem-estar dos pequenos atores virou uma preocupação central.

Quais cuidados são adotados

Para proteger as crianças durante as filmagens, as produções mais responsáveis transformam o set em um espaço lúdico e acolhedor, além de promoverem diálogos sinceros com as crianças, para que compreendam o que estão fazendo e sintam-se seguras durante todo o processo.