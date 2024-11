'Como uma pessoa que se importa': podemos contar com IA para saúde mental?

Melhor ir com calma

Apesar de Eduardo ter trocado as consultas pela ferramenta, ela não é indicada para este fim —a recomendação é que seja apenas de uso complementar aos tratamentos tradicionais.

"De maneira nenhuma substitui a ação clínica cotidiana. IA é um suporte, literalmente um assistente que pode assumir eficiência de rastreio, mapeamento e escuta emergencial, mas não clínica", diz o psicólogo Rodrigo Costa de Oliveira, da unidade de psiquiatria do Huol/UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), da rede Ebserh.

Segundo Oliveira, a máquina não emula empatia nem é suficiente para substituir e ter a visão complexa do ser humano. "Ela pode descrever o que é consciente e inconsciente, mas não vai articular sob a lógica clínica, que considera passado, presente e futuro. A consciência maquinal não será humana."

O psiquiatra Rodrigo Barreto Huguet, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e fundador do serviço de psiquiatria de ligação da Rede Mater Dei de Saúde, diz que as IA podem ser bem ou mal utilizadas, como qualquer outro procedimento em saúde. "O importante dessas ferramentas é que elas podem até dar direcionamento para o paciente, mas não podem dar diagnóstico nem tratamento. Para isso, precisa do médico."

A tecnologia também não pode servir como única rede de apoio —o contato com família e amigos é fundamental nos cuidados de saúde mental— e é preciso se atentar ao uso exagerado do celular toda vez que precisar de ajuda. "A dependência do uso de celular é patológica. A IA não pode ser fonte de dependência, você não pode achar que não consegue enfrentar [crises] sem ela", diz o psiquiatra Luís Guilherme Labinas.