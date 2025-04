Ela teve diarreia, foi diagnosticada com virose, mas era o coração parando

Problemas cardíacos que levem a uma menor ejeção de sangue pelo coração podem levar a sintomas como náuseas e fraqueza. A falta de suprimento sanguíneo cerebral e abdominal explica isso.

Sérgio Curcio, cirurgião cardiovascular com especialização em assistência circulatória mecânica e transplante cardíaco do Instituto de Doenças Valvares do Hospital Moriah

Diversas condições podem levar à insuficiência cardíaca. Algumas deles são: doenças genéticas, doenças estruturais do coração (doenças das válvulas cardíacas), hipertensão crônica mal controlada, doença coronariana, maus hábitos como tabagismo e alcoolismo. "No entanto, sabemos que, das miocardiopatias dilatadas (tipo de doença do músculo cardíaco que mais leva à insuficiência cardíaca no mundo), 50% delas ocorrem sem causa definida e, portanto, são definidas como idiopáticas", diz Curcio.

Quando é caso de transplante?

O transplante do órgão é indicado àqueles pacientes que têm alguma doença cardíaca grave, em que o tratamento com medicamentos não esteja fazendo efeito. Há também outras condições que podem fazer com que a pessoa precise de um transplante de coração, como a hipertensão e obstruções no órgão.

O transplante é indicado quando todo o tratamento foi esgotado, quando não há mais perspectiva de melhora do ponto de vista de medicamento ou outra cirurgia ou procedimento.

Fernando Bacal, cardiologista e coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante do hospital Israelita Albert Einstein

Pessoas com a situação de saúde mais grave e com maior risco de morte vão para o início da fila de transplantes. Grupo sanguíneo, peso e altura são avaliados na hora de fazer a compatibilidade do órgão.